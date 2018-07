Luxemburg (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) sieht in der Lockerung des EU-Ölembargos gegen Syrien neben einer wirtschaftlichen auch eine politische Unterstützung der Gegner von Präsident Baschar al-Assad. "Wir wollen, dass die von der Opposition kontrollierten Gebiete sich gut entwickeln können", sagte Westerwelle am Montag in Luxemburg vor einem Treffen der EU-Außenminister, bei dem die Lockerung des Embargos beschlossen werden soll.