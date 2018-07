Paris (AFP) Zur Schlussabstimmung im französischen Parlament über die umstrittene Homo-Ehe machen die Gegner der Reform noch einmal mobil. Die Kritiker wollen sich am Dienstagabend erneut zu einem Protestzug zur Nationalversammlung in Paris aufmachen. "Das Gesetz wird verabschiedet werden, daran haben wir keinen Zweifel", räumte allerdings die Wortführerin der Gegner, Frigide Barjot, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ein. Auch in anderen Städten Frankreichs wollen Gegner und Anhänger des sozialistischen Gesetzesprojekts am Dienstag erneut demonstrieren.