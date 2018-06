Paris (AFP) Die US-Schauspielerin Kim Novak, die in dem Alfred-Hitchcock-Klassiker "Vertigo" Filmgeschichte schrieb, ist Ehrengast des diesjährigen Filmfestivals von Cannes. Die 80-Jährige wird auf dem Festival in dem südfranzösischen Badeort einer Vorführung einer restaurierten "Vertigo"-Fassung beiwohnen, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. An der Abschlusszeremonie des Festivals am 26. Mai wird sie zudem einen der begehrten Preise überreichen.