Köln (SID) - Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann erwartet im Champions-League-Halbfinale zwischen dem deutschen Rekordmeister Bayern München und dem spanischen Renommierklub FC Barcelona am Dienstag (20.45 Uhr/Live auf Sky) ein Duell auf Augenhöhe. "Normalerweise ist der FC Barcelona immer der Favorit. In diesem Spiel stehen die Chancen jedoch 50:50, was ein Kompliment für den FC Bayern ist", sagte Lehmann im Exklusiv-Interview mit dem Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD.

Lehmann (43), der mit Schalke 04 den UEFA-Pokal (1997) gewonnen und mit dem FC Arsenal im Champions-League-Endspiel (2006) gestanden hatte, warnte die Münchner vor zu viel Passivität. "Für den FC Bayern wird es wichtig sein, dem FC Barcelona nicht zu viel Ballbesitz zu überlassen", sagte Lehmann und erklärte weiter: "Sonst spielen die Spanier einen müde und man macht irgendwann automatisch Fehler, weil die Konzentration nachlässt."