München (dpa) - Jupp Heynckes bereitet den FC Bayern München auf einen FC Barcelona mit Weltfußballer Lionel Messi vor.

"Es ist schon richtig, dass er Muskelprobleme hatte", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters. Aber trotzdem gehe er davon aus, dass der in der spanischen Liga noch geschonte Argentinier am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League "von Anfang an spielen" werde.

Heynckes warnte jedoch: "Barça ist mehr als Messi!" Er selbst ließ noch offen, wer den gesperrten Stürmer Mario Mandzukic ersetzen wird. Die Tendenz geht aber zu Mario Gomez. Trotz "kleiner Wehwehchen" seien alle verfügbaren Münchner Profis einsatzfähig.