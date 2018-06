München (SID) - Uli Hoeneß hat nach Bekanntwerden seiner Steueraffäre einigen Medien mit Klagen gedroht. "Gegen die Exzesse in einigen Berichterstattungen werde ich mich anwaltschaftlich zur Wehr setzen", sagte er dem Münchner Merkur (Montagausgabe), für eine Zeitung, behauptete er, "wird das richtig teuer".

Mehr wollte sich der Präsident von Bayern München nicht entlocken lassen: "Ich werde Wochen ins Land ziehen lassen, ehe ich mich äußere." Am Sonntag hatte er Sport Bild plus gesagt, seinen Posten als Aufsichtsrat des FC Bayern nicht räumen zu wollen. Darüber hinaus erklärte er, dass er am Dienstag beim Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona (20.45 Uhr/Sky) im Stadion sein wolle.