München (dpa) - Der aufsehenerregende Steuerfall von Uli Hoeneß wird voraussichtlich zur Dauer-Affäre und "enttäuscht" sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Bayern-Präsident will kurzfristig nichts mehr zu dem Thema sagen und droht Medien mit juristischen Schritten.

"Gegen die Exzesse in einigen Berichterstattungen werde ich mich anwaltschaftlich zur Wehr setzen", sagte Hoeneß im "Münchner Merkur". Zwei Tage zuvor waren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung bekanntgeworden.

Aus der Sportwelt verweigerten zahlreiche Entscheidungsträger jeglichen Kommentar. Auch der Deutsche Fußball-Bund, die Deutsche Fußball Liga oder der Weltverband FIFA wollten sich nicht äußern. CDU-Chefin Merkel rückte hingegen deutlich von Hoeneß ab. "Viele Menschen sind jetzt enttäuscht von Uli Hoeneß, die Bundeskanzlerin zählt auch zu diesen Menschen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Kanzlerin bleibe davon überzeugt, dass ein Steuerabkommen mit der Schweiz weiter nötig sei. "Eines Tages wird ein solches Abkommen auch kommen", betonte Seibert.

Das Finanzministerium hält die Kritik am gescheiterten Steuerabkommen mit der Schweiz im Zuge der Steueraffäre für unberechtigt. Es sei nicht zu erkennen, warum ein Einzelfall die Sinnhaftigkeit des Abkommens infrage stelle, sagte Sprecher Martin Kotthaus: "Es wäre gelungen, nicht nur die Einzelfische zu fangen, sondern den ganzen Schwarm im Netz zu haben."

SPD und Grüne sehen den Fall Hoeneß als Bestätigung, dass sie mit der Blockade des Steuerabkommens mit der Schweiz richtig gelegen hätten. Hoeneß hatte seine Selbstanzeige mit dem Ende 2012 endgültig gescheiterten Steuerabkommen mit der Schweiz begründet.

Für Dienstag kündigte der 61-Jährige den Besuch des Halbfinal-Hinspiels in der Champions League gegen den FC Barcelona an, will dort aber nicht über das schwebende Verfahren sprechen. "Ich werde einige Wochen ins Land ziehen lassen, ehe ich mich äußere", erklärte Hoeneß. Bei der Pressekonferenz zum Königsklassen-Duell untersagte der Club Fragen zu dem Thema.



Das öffentliche Interesse an dem Fall bleibt ungebrochen. Das Thema bescherte der ARD-Talkshow "Günther Jauch" am Sonntagabend die beste Einschaltquote seit Sendestart. 6,67 Millionen Zuschauer (Marktanteil 23,0 Prozent) schalteten die Talkrunde zum Thema "Vom Saubermann zum Steuersünder" über die Steueraffäre um 21.45 Uhr ein.