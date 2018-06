München (SID) - Der ungarische Schiedsrichter Viktor Kassai, der das Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München und dem FC Barcelona leitet, könnte ein gutes Omen für die Gastgeber bedeuten. Zuletzt pfiff der 37 Jahre alte Reisekaufmann, der neben Englisch auch Deutsch spricht, das Halbfinal-Rückspiel 2012 bei Real Madrid, das der FC Bayern im Elfmeterschießen für sich entschied.

Außerdem war Kassai bei den Bayern-Siegen gegen Manchester City in der Gruppenphase der Vorsaison (2:0) und im Achtelfinal-Hinspiel bei Inter Mailand (1:0) im Februar 2011 im Einsatz.

Bei der WM 2010 leitete er allerdings die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien im Halbfinale (0:1). Und auch der FC Barcelona hat gute Erinnerungen an Kassai: Am 12. März bezwangen die Katalanen unter seiner Leitung den AC Mailand im Achtelfinal-Rückspiel mit 4:0, das Endspiel 2011 gewannen sie mit Kassai an der Pfeife 3:1 gegen Manchester United.