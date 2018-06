Neu Delhi (Indien) (AFP) Nach der brutalen Vergewaltigung einer Fünfjährigen in Indien ist ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Demonstranten machten in Neu Delhi am Montag erneut ihrem Zorn über den Umgang der Polizei mit Fällen sexueller Gewalt Luft. Das Opfer war nach Angaben der Ärzte unterdessen außer Lebensgefahr.