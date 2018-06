München (AFP) Im Steuerfall Uli Hoeneß herrscht seit Montag Stillschweigen: Die Staatsanwaltschaft München II kündigte an, vorerst keine Angaben mehr zu den Vorwürfen gegen den Präsidenten des FC Bayern machen. Auch Hoeneß will zum Sachverhalt schweigen - allerdings kritisierte er "Exzesse in einigen Berichterstattungen" über seinen Fall.