Kano (Nigeria) (AFP) Bei heftigen Kämpfen zwischen islamistischen Aufständischen und Regierungstruppen sind im Nordosten Nigerias Berichten zufolge "dutzende Menschen" getötet worden. Die Gefechte seien am Freitag im Fischerdorf Baga am Ufer des Tschadsees ausgebrochen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Regierungskreisen. Ein Militärsprecher bestritt Presseangaben, wonach mehr als 180 Menschen getötet wurden.