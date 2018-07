Livigno (SID) - Deutschlands Freeski-Hoffnung Benedikt Mayr hat sich vor dem anstrengenden Sommertraining beim Treffen mit der Weltspitze in Livigno einen Motivationsschub für sein großes Ziel geholt: Die Olympia-Teilnahme 2014 in Sotschi.

Benedikt Mayr steht an der Kante des Starts, weiße Gipfel unter strahlend blauem Himmel spiegeln sich in seiner Schneebrille. Für das Panorama hat Deutschlands Freeski-Hoffnung jedoch im Moment keinen Blick - kurz vor seinem Lauf blendet er alles aus. Den Ipod eingeschaltet, taucht der 24-Jährige in seine eigene Welt. Die Musik, vorzugsweise Rockmusik der härteren Gangart, lenkt den fokussierten Blick des Füsseners auf seine bevorstehenden Flugeinlagen der spektakulären Sorte. "Freeskiing ist zwar nicht risikofrei, aber die Angst ist wichtig, sie schützt uns auch vor Stürzen", sagt Mayr dem SID über die Gefahren seines Extremsports, in dem er 2010 als European Rider of the Year ausgezeichnet wurde.

Am Wochenende testete Mayr nach der langer Verletzungspause seine Form bei der fünften Auflage der Nine Knights im italienischen Livigno. Bei dem Event der Superlative, bei dem ein Parcours mit gigantischen Ausmaßen die Athleten erwartete, holte sich Mayr den nötigen Motivationsschub für das Sommertraining. Allein 100.000 Kubikmeter Schnee verbauten die Organisatoren für die Hauptattraktion der Veranstaltung, einen 60 Meter langen, 28 Meter hohen und 150 Meter breiten Komplex von Schanzen im Burgdesign namens Il Castello.

Für Höchstleistungen trainieren die Brettartisten auch in der warmen Jahreszeit auf professionellem Niveau. Ein anstrengender Sommer steht auch Mayr bevor, in dem regelmäßig vier bis fünf Stunden im Fitnessstudio sowohl Grundlagen verbessert als auch Gewichte gestemmt werden: "Am Anfang steht sehr viel Kraft, Ausdauer und Koordination auf dem Programm, dann geht es zum Sommertraining auf verschiedene Gletscher und nach Wanaka ins winterliche Neuseeland."

In der Saisonvorbereitung testet Mayr neue Tricks zuerst auf dem Trampolin und im Anschluss auf der Wasserschanze. Erst wenn die Bewegungsabläufe komplett verinnerlicht sind, geht es in den Schnee. Je nach Bedingungen verbringe er mehr als die Hälfte des Jahres in den Bergen, schätzt er.

Mayr wird seinem Traum, im Freeskiing-Slopestyle eine Medaille 2014 in Sotschi zu gewinnen, alles unterordnen: "An den Olympischen Spielen kann ich als Sportler noch maximal zweimal teilnehmen. Das wäre schon etwas ganz Besonderes." Mayr beherrscht Tricks, deren Namen bei vielen Olympia-Zuschauern einen eher ratlosen Gesichtsausdruck hinterlassen, doch die anspruchsvolle Athletik bleibt auch einem Laien nicht verborgen.

Für das Ticket nach Sotschi fehlt Mayr nur noch eine Top-15-Plazierung im Weltcup. "Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Ich habe mich im Januar an der Schulter verletzt und musste fast acht Wochen pausieren, was mich natürlich zurückgeworfen hat", so Mayr.

Vor zwei Jahren feierte der 24-Jährige mit dem Gesamtsieg bei den "Ritterspielen" am Mottolino Fun Mountain einen seiner größten Erfolge. Dieses Jahr machten 30 Zentimeter Neuschnee aus dem Wettkampf lediglich eine Session der Extraklasse. Dabei steigt das Niveau der Tricks kontinuierlich, Platzierungen in der Weltspitze erfordern eine hohe Risikobereitschaft.

Spektakuläre Tricks, aber auch folgenreiche Stürze zeigen die beiden extremen Seiten dieser Entwicklung. Nach zwei Kreuzbandrissen 2005 riet der Arzt dem damals 16-jährigen Bene, das Skifahren aufzugeben. Heute zählt er zur Weltspitze.

Einer seiner besten Freunde, der finnische Freeskier Pekka Hyysalo, lag nach einer missglückten Landung im Koma, musste das Laufen langsam neu erlernen. Der Tod der Freeski-Ikone und sechsmaligen X-Games-Siegerin Sarah Burke als Folge eines schweren Sturzes in der Halfpipe sorgte im vergangenen Jahr für Fassungslosigkeit in der Szene. Wenn so etwas Trauriges passiere, sei das wie ein Realitäts-Check, aber jeder mache den Sport weiter, sagt Mayr: "Dafür liebt man ihn zu sehr."