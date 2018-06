Berlin (dpa) - Die SPD will mögliche Verbindungen zwischen Uli Hoeneß und der bayerischen Landesregierung im Bundestag zur Sprache bringen. Das kündigte Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier in Berlin an. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer war am Wochenende mit der Äußerung zitiert worden, er wisse schon seit längerem von den Steuerermittlungen gegen Hoeneß. Über seine Pressestelle ließ er nun klarstellen, dass er nicht über Details der Steuerermittlungen gegen den FC-Bayern-Präsidenten informiert war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.