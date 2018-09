Beirut (AFP) Nach dem Rücktritt des bisherigen Präsidenten der Syrischen Nationalen Koalition ist der Politikveteran George Sabra am Montag zum Übergangschef des Oppositionsbündnisses ernannt worden. Sabra werde die Koalition bis zur Wahl eines neuen Präsidenten führen, erklärte der Syrische Nationalrat, der eine der wichtigsten Gruppen in dem Bündnis ist. Der bisherige Präsident Ahmed Moas al-Chatib war am Sonntag offiziell aus Protest gegen die Tatenlosigkeit der internationalen Gemeinschaft in dem Konflikt zurückgetreten.