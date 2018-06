Offenbach (dpa) - Heute ist es gebietsweise stark bewölkt und vereinzelt fällt etwas Regen, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Die Höchsttemperatur liegt zwischen 13 und 18 Grad, Richtung Lausitz bei 20 Grad. An der See sowie an den Alpen bleibt es etwas kühler. Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag fällt im äußersten Südosten noch gebietsweise etwas Regen. Sonst lockern die Wolken zeitweise auf. Im Nordwesten werden sie aber bald wieder dichter und gegen Morgen gibt es von der Nordsee her etwas Regen oder Sprühregen. Die Luft kühlt auf 8 Grad im Osten bis 0 Grad am Alpenrand ab. Im Küstenumfeld sowie in Schleswig-Holstein frischt der südwestliche Wind böig auf.