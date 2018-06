Frankfurt/Main (dpa) - Smartphones, Küchen, Autos - Deutschlands Verbraucher kaufen oft auf Pump: Kreditbanken vergaben 2012 mehr Ratenkredite als ein Jahr zuvor, wie der Bankenfachverband am Dienstag in Frankfurt erklärte.

"In Deutschland war die Entwicklung wesentlich besser als in unseren europäischen Nachbarländern", sagte Verbandschef Gerd Schumeckers. 139,2 Milliarden Euro hatten die Verbandsmitglieder Ende 2012 an Verbraucher und Unternehmen verliehen. Damit erhöhte sich der Kreditbestand zum Vorjahr um 3,4 Prozent. Im Neugeschäft gab es ein Plus von zwei Prozent: Die Institute gaben neue Kredite im Wert von 99,1 Milliarden Euro aus.

