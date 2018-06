Hamburg (AFP) Die Gesamt-Baukosten für die als Skandalprojekt bekannt gewordene Hamburger Elbphilharmonie belaufen sich nach abschließenden Berechnungen des Senats auf 789 Millionen Euro. Das teilte dieser am Dienstag in der Hansestadt nach einem gemeinsamen Beschluss zum Weiterbau des Konzerthauses mit, das wegen massiver Kostensteigerungen und jahrelanger Bauverzögerung in die Kritik geratenen war. Abschließend muss nun die Bürgerschaft über die Neufassung der modifizierten Bauverträge mit den Projektpartnern entscheiden.