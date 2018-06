Frankfurt/Main (AFP) Nach dem umfangreichen Warnstreik des Bodenpersonals will die Lufthansa am Dienstag wieder wie gewohnt fliegen. Die Fluggesellschaft gehe davon aus, "weitestgehend zum Normalbetrieb zurückkehren zu können", sagte ein Lufthansa-Sprecher am Morgen in Frankfurt am Main. Flugreisende müssten jedoch nach wie vor damit rechnen, dass noch "vereinzelt" Flüge ausfielen und es Verspätungen gebe.