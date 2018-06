München (Deutschland) (AFP) Der designierte Präsident des Deutschen Städtetags, Ulrich Maly (SPD), hat gefordert, die Unterschiede zwischen armen und reichen Kommunen stärker in den Blick zu rücken. "Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander", sagte Maly der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag. Bund und Länder seien gefordert. In den Länderfinanzausgleich müsse die Armut der Gemeinden einbezogen werden. Maly soll am Donnerstag auf der Hauptversammlung des Städtetags in Frankfurt am Main zum Präsident des kommunalen Spitzenverbandes gewählt werden.