Brüssel (dpa) - Im Kampf gegen grenzüberschreitende Steuerflucht will die EU-Kommission heute in Brüssel ein Forum mit Experten vorstellen. Sie sollen die EU-Behörde dabei unterstützen, neue Vorschläge in die Tat umzusetzen. Die Kommission hatte im vergangenen Dezember unter anderem empfohlen, Steuerparadiese besser ausfindig zu machen. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden bei ihrem nächsten Gipfel über Maßnahmen gegen die Steuerflucht debattieren.

