Paris (AFP) Ein Rabbiner und sein Sohn sind am Dienstag in Paris mit einer Stichwaffe angegriffen worden. Der jüdische Geistliche wurde am Hals verletzt, sein 18-jähriger Sohn am Nacken, wie die Polizei mitteilte. Der aus dem Iran stammende Angreifer, der vor rund einer Woche aus einer psychiatrischen Klinik in Frankreich geflüchtet war, konnte von Zeugen überwältigt und später festgenommen werden. Der Rabbi und sein Sohn, die in eine Synagoge gehen wollten, wurden nicht lebensgefährlich verletzt.