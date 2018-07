Dortmund (SID) - Real Madrids Trainer José Mourinho hat bereits gut 24 Stunden vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Borussia Dortmund seine Aufstellung verraten. "Das ist normalerweise ein Buch mit sieben Siegeln", sagte der Portugiese, der damit sein Vertrauen ins Team um die Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira, die beide wie erwartet in der Startelf stehen, unterstreichen wollte.

"Ich hoffe, dass meine Mannschaft, die ich sehr schätze, morgen und am kommende Dienstag tollen Fußball zeigt", sagte Mourinho: "Sie haben es verdient, diesen Wettbewerb zu gewinnen." Die Königlichen hatten in der Gruppenphase gegen Dortmund nicht gewinnen können (1:2, 2:2), was vor allem an Patzern in der Defensive lag. "Alle vier Gegentore gegen Dortmund waren unsere Fehler", stellte Mourinho fest. Fehler wollen die Königlichen diesmal vermeiden, denn Real will nach 2002 endlich wieder die Champios League gewinnen: "Bei uns zählen nur Titel."

In Dortmund erwartet Mourinho ein Offensiv-Spektakel. "Ich kenne Jürgen Klopp nicht gut, aber ich schätze ihn als Trainer und Mensch sehr. Er wirkt sehr authentisch. Wenn er sagt, dass er sich auf seine Mannschaft konzentriert, erwarte ich ein offensives Spiel", sagte Mourinho. Bei Real steht nur hinter dem Einsatz von Angel di Maria, der Vater geworden ist, ein kleines Fragezeichen.