Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. April:

17. Kalenderwoche

114. Tag des Jahres

Noch 251 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Mellitus, Egbert, Fidelis, Karl, Theodor, Wilfried

HISTORISCHE DATEN

2010 - Rund 100 000 Atomkraftgegner demonstrieren mit einer 120 Kilometer langen Menschenkette zwischen den Meilern Brunsbüttel und Krümmel an der Elbe gegen die Atompolitik der schwarz-gelben Bundesregierung.

2009 - In Mexiko bricht die Schweinegrippe aus. Bis zum 1. Juli zählt die WHO weltweit mehr als 70 000 Fälle und 311 Tote. Bis zum 23. Dezember sterben nach WHO-Angaben weltweit 11 516 Menschen an der Schweinegrippe.

2007 - Astronomen haben den ersten bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Der namenlose Planet ist etwa anderthalb Mal so groß wie die Erde, wie die Europäische Südsternwarte in Garching bei München mitteilt.

1998 - Ungeachtet internationaler Appelle werden in Ruanda erstmals 22 zum Tode verurteilte Hauptschuldige des Völkermordes hingerichtet.

1993 - Bei einer Bombenexplosion im Londoner Bankenviertel wird ein Mensch getötet, 40 weitere werden verletzt. Die IRA bekennt sich zu dem Anschlag.

1982 - Mit ihrem Lied "Ein bisschen Frieden" gewinnt Nicole als erste Deutsche den Grand Prix d'Eurovision in Harrogate (England).

1942 - Juden wird im nationalsozialistischen Deutschland die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel verboten.

1916 - Der Osteraufstand der irischen Sinn-Fein-Bewegung wird von Großbritannien niedergeschlagen.

1800 - In der amerikanischen Hauptstadt Washington wird die "Library of Congress" gegründet.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Englische Diebe haben einen Garten gestohlen, komplett mit Büschen, Blumen, Sonnenuhr, Bank und Vogelhäuschen. Sie ließen sogar das Wasser aus dem Teich, klauten die Fische, gruben das Bassin aus und nahmen es mit.

GEBURTSTAGE

1980 - Julia Hummer (33), deutsche Schauspielerin und Sängerin ("Absolute Giganten")

1952 - Jean-Paul Gaultier (61), französischer Modedesigner und Unternehmer

1942 - Barbra Streisand (71), amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin ("Yentl")

1937 - Joe Henderson, amerikanischer Jazz-Saxofonist ("Double Rainbow"), gest. 2001

1934 - Shirley MacLaine (79), amerikanische Schauspielerin ("Zeit der Zärtlichkeit")

TODESTAGE

1994 - Margot Trooger, deutsche Schauspielerin ("Das Halstuch"), geb. 1923

1993 - Gustl Bayrhammer, deutscher Schauspieler ("Meister Eder und sein Pumuckl"), geb. 1922