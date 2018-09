Tokio (Japan) (AFP) Fast 170 japanische Abgeordnete haben am Dienstag den umstrittenen Yasukuni-Schrein in Tokio besucht. Die insgesamt 168 Parlamentarier seien am Morgen (Ortszeit) zu dem Gedenkort für die Toten des Zweiten Weltkriegs gekommen, sagte der Oberhaus-Abgeordnete Toshiei Mizuochi. Für gewöhnlich nehmen weit weniger Politiker an der jährlichen Fahrt zu dem Schrein teil.