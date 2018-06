Teheran (dpa) - Der Iran hat jede Verbindung zu dem vereitelten Anschlag auf einen Personenzug in Kanada zurückgewiesen. Die kanadische Polizei habe keine Dokumente vorgelegt, um die Anschuldigungen zu untermauern, so das Außenministerium in Teheran.

Die kanadischen Sicherheitskräfte hatten erklärt, die beiden festgenommenen Männer hätten "Anweisungen und Unterstützung" von mutmaßlichen Mitgliedern des Terrornetzwerks Al-Kaida aus dem Iran erhalten. Die Verdächtigen sollen einen Anschlag auf eine Brücke im Großraum Toronto geplant haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.