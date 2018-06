Newark/Berlin (dpa) - Lauryn Hill (37), Mitbegründerin der Hip-Hop-Band The Fugees, ist nach einem Bericht des Promi-Portals "TMZ.com" einer Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung vorerst entkommen.

Ein Gericht in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) habe ihr zwei Wochen Zeit gegeben, einen großen Teil ihrer Steuerschulden zurückzuzahlen. Hill hatte im vergangenen Jahr zugegeben, drei Jahre lang ihre Steuern nicht gezahlt zu haben. Laut "TMZ.com" belaufen sich ihre Schulden auf umgerechnet mehr als 700 000 Euro.

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin feierte ihre größten Erfolge mit den Fugees in den 90er Jahren. Ihr größter Hit wurde 1996 der Coversong "Killing Me Softly". In den vergangenen Jahren zog sich Hill aus der Öffentlichkeit zurück.