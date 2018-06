Kano (Nigeria) (AFP) Nach den Kämpfen zwischen islamistischen Aufständischen und Regierungstruppen im Nordosten Nigerias mit fast 200 Toten hat Staatspräsident Goodluck Jonathan eine Untersuchung angeordnet. Es solle eine "gründliche Ermittlung" geführt werden, teilte Jonathans Büro am Dienstag mit. So solle geklärt werden, was genau am Freitag in dem Fischerdorf Baga am Tschadsee passierte.