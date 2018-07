Köln (SID) - In München kommt es zum mit Spannung erwarteten Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem deutschen Rekordmeister Bayern München und dem FC Barcelona. Die Katalanen können dabei voraussichtlich auf Superstar und Weltfußballer Messi bauen. Der Argentinier hatte sich im Viertelfinale am Oberschenkel verletzt. Anstoß in der Münchner Arena ist um 20.45 Uhr.

In Stuttgart beginnt die Hauptrunde des WTA-Turniers. Qualifikantin Dinah Pfizenmaier bekommt es mit der Russin Nadja Petrowa zu tun, Wildcard-Starterin Andrea Petkovic trifft auf Ana Ivanovic und Sabine Lisicki ist gegen Nastassja Burnett aus Italien gefordert.

Wenn der Betrugsprozess gegen Radprofi Stefan Schumacher mit der zweiten Befragung von dessen einstigem Teamchef Hans-Michael Holczer fortgesetzt wird, kommt auch Schumachers Verteidigung zu Wort - und wird mit allen Mittel versuchen, den ehemaligen Gerolsteiner-Boss vor dem Landgericht Stuttgart als Lügner zu entlarven.