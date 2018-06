Caracas (AFP) Venezuela hat den USA für den Fall von Sanktionen mit Konsequenzen bei seinen Energielieferungen und in anderen Bereichen gedroht. Sollte Washington auf den aktuellen Streit um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Venezuela mit Strafmaßnahmen reagieren, werde die Regierung in Caracas "Maßnahmen in den Bereichen Handel, Energie, Wirtschaft und Politik, die wir als notwendig erachten", ergreifen, sagte Außenminister Elías Jaua am Montag während eines Besuchs in Ecuador in einem Fernsehinterview.