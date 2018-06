Kabul (AFP) Der afghanische Präsident Hamid Karsai hat die Ausstrahlung "un-islamischer und obszöner" Fernsehsendungen per Dekret verboten. Der Staatschef folge damit einem Antrag des nationalen Religionsrats, hieß es am Mittwoch in Kabul in einer Erklärung des Regierungskabinetts. Nach Ansicht des Rates fördern demnach manche Fernsehfilme lasterhaftes Verhalten und die Prostitution.