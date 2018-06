Savar (Bangladesch) (AFP) Beim Einsturz eines achtstöckigen Hauses in Bangladesch sind am Mittwoch dutzende Menschen ums Leben gekommen und mehrere hundert verletzt worden. In dem Gebäude in einem Vorort der Hauptstadt Dhaka waren Behördenangaben zufolge unter anderem zwei Textilwerkstätten, ein Markt und eine Bank untergebracht. Ein Arzt bezifferte die Zahl der Todesopfer auf mindestens 82 und sprach von rund 700 Verletzten, von denen mehrere in Lebensgefahr schwebten.