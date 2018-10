Köln (SID) - Am letzten Spieltag der Basketball-Bundesliga stehen noch zwei Entscheidungen aus. Ein Quartett kämpft am kommenden Samstag (20.00 Uhr) um die beiden letzten Plätze für die Play-offs, dazu fällt in einem direkten Duell die Entscheidung über den zweiten Absteiger. Die Frankfurt Skyliners und die Neckar Riesen Ludwigsburg spielen um den Klassenerhalt.

Die Telekom Baskets Bonn (Tabellen-7./34:32 Punkte), die s.Oliver Baskets Würzburg (8./34:32), Phoenix Hagen (9./34:32) und die Walter Tigers Tübingen (10./32:34) haben noch Chancen auf den Einzug in die Meisterrunde.

Bonn (gegen Bayern München) und Würzburg (gegen die Brose Baskets Bamberg) reichen Siege, um die K.o.-Runde zu erreichen. Tübingen (bei ratiopharm Ulm) und Hagen (gegen Mitteldeutscher BC) können es nicht aus eigener Kraft schaffen. - Die Konstellationen: