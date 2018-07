Cleveland (SID) - Die Cleveland Cavaliers aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben Trainer Mike Brown zurückgeholt. Das gab der Verein am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt. Der 43-Jährige tritt die Nachfolge des entlassenen Byron Scott an. Brown hatte die Cavaliers, die den Einzug in die Play-offs in dieser Saison verpasst hatten, bereits von 2005 bis 2010 betreut. Unter seiner Regie hatte Cleveland 2007 das Play-off-Finale gegen die San Antonio Spurs 0:4 verloren.