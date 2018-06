Denver (SID) - Die Golden State Warriors haben in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgeglichen. Bei den Denver Nuggets gewann das Team aus Oakland/Kalifornien mit 131:117 und kann am Freitag im ersten Heimspiel in der best-of-seven-Serie in Führung gehen. Vor dem dritten Duell steht es im Erstrunden-Duell 1:1.

Derweil haben sich die Favoriten im Osten keine Blöße gegeben. Meister Miami Heat gewann 98:86 gegen die Milwaukee Bucks und führt mit 2:0, auch den New York Knicks gelang beim 87:71 über Rekordchampion Boston Celtics der zweite Sieg.

Stephen Curry führte Golden State mit 30 Punkten und 13 Assists zum Erfolg. Die Trefferquote der Warriors aus dem Feld lag bei 64,4 Prozent. Eine Marke, die in den Play-offs zuletzt 1991 erreicht worden war. Trainer Mark Jackson lobte auch deshalb die "außergewöhnliche Vorstellung des gesamten Teams". Denver, im Westen Dritter der Hauptrunde, hat dagegen durch die klare Niederlage seinen Heimvorteil verspielt.

In Miami waren die Superstars Dwyane Wade (21 Punkte) und LeBron James (19) beste Werfer der Gastgeber. Im Madison Square Garden konnten sich die Knicks einmal mehr auf Carmelo Anthony (34) verlassen.