Frankfurt/Main (dpa) - Die Erholung beim Dax hat sich auch am Mittwoch trotz schwacher Konjunkturdaten fortgesetzt. Der zum zweiten Mal in Folge gesunkene Ifo-Geschäftsklima belegt eine deutliche Stimmungseintrübung in der deutschen Wirtschaft.

Nun sehen Experten eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in der Eurozone. Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne im Tagesverlauf schrittweise aus und schloss 1,32 Prozent höher bei 7759,03 Punkten. Damit knüpfte er an seine freundliche Entwicklung der vergangenen beiden Tage an, die ihm am Dienstag den größten prozentualen Tagesgewinn seit Mitte November beschert hatte.

Zudem machte der Dax die deutlichen Verluste der vergangenen Woche wieder wett. Händler begründeten die Kursgewinne auch mit einer optimistischen Marktstudie von Goldman Sachs, die auf Sicht von drei Monaten zum Einstieg in Aktien rät. Der MDax schaffte am Mittwoch angesichts enttäuschender Unternehmenszahlen nur ein Plus von 0,26 Prozent auf 13 380,10 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,13 Prozent auf 921,04 Punkte hoch.