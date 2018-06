München (AFP) Tanken ist in dieser Woche laut ADAC erneut billiger geworden. Der Liter Super E10 koste 1,1 Cent weniger als noch binnen Wochenfrist, teilte der Autoclub am Mittwoch in München mit. Derzeit müssten Autofahrer im Schnitt 1,535 Euro je Liter zahlen. Diesel sei sogar 1,6 Cent billiger geworden und koste jetzt 1,375 Euro pro Liter.