Wolfsburg (Deutschland) (AFP) Bei Deutschlands größtem Autohersteller Volkswagen ist der Gewinn in den ersten Monaten des Jahres drastisch eingebrochen. VW verzeichnete im ersten Quartal von Januar bis März ein Ergebnis nach Steuern von 1,95 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch am Konzernsitz Wolfsburg mitteilte. Dies entsprach einem Rückgang um 38,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz schrumpfte demnach leicht um 1,6 Prozent auf 46,57 Milliarden Euro.