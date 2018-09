Brüssel (AFP) In der Debatte um die europäische Sparpolitik hat der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, die Bundesregierung scharf kritisiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setze in Europa eine Politik durch, "die falsch ist, nämlich die Austeritätspolitik", obwohl sie selbst anders gehandelt habe, sagte Sommer am Mittwoch in Brüssel. Als Deutschland in den Jahren ab 2008 in der Krise gewesen sei, "haben wir in Deutschland das Gegenteil von dem gemacht, was heute die deutsche Regierung Europa predigt".