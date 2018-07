Düsseldorf (AFP) Im Tarifkonflikt der nordrhein-westfälischen Metallindustrie will die IG Metall in der kommenden Woche zu Warnstreiks aufrufen. Die Tarifkommission der Gewerkschaft wies am Mittwoch das Angebot der Arbeitgeber als "unverschämte Mogelpackung" zurück, wie die IG Metall in Düsseldorf mitteilte. Erste Warnstreiks könnten demnach bereits in der Nacht zum 1. Mai sowie am 2. Mai stattfinden.