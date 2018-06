New York (AFP) Die Deutsche Telekom kann ihre defizitäre Tochter T-Mobile USA mit dem US-Konzern MetroPCS verschmelzen. Nachdem sie ihr Angebot an die MetroPCS-Aktionäre aufgebessert hatte, stimmten diese am Mittwoch der Fusion zu, wie die Telekom mitteilte. Der Zusammenschluss sei "enorm wichtig, um in den USA mit mehr Kraft angreifen zu können", erklärt Telekom-Chef René Obermann.