Köln (SID) - NHL-Profi Marcel Goc wird die deutsche Nationalmannschaft als zweiter Akteur aus der nordamerikanischen Profiliga bei der WM in Finnland und Schweden (3. bis 19. Mai) verstärken. "Bundestrainer Pat Cortina hat meine Zusage für die WM", sagte der Center, bei der Heim-Weltmeisterschaft 2010 Kapitän des deutschen Teams, im Gespräch mit Sport1.

Zuvor hatte bereits Verteidiger Christian Ehrhoff von den Buffalo Sabres zugesagt. Goc kam in der laufenden Saison in der nordamerikanischen Profiliga in 39 Spielen auf sieben Tore und zehn Vorlagen, verpasste mit den Florida Panthers aber die Play-offs.