Straßburg (AFP) Im Europaparlament hat der Innenausschuss einer geplanten Richtlinie für einheitliche Mindeststandards in Asylverfahren zugestimmt. Gleichzeitig verabschiedete der Ausschuss am Mittwoch in Brüssel eine Verordnung, die Polizei- und Justizdienststellen den Zugriff auf die Eurodac-Datenbank mit Fingerabdrücken von Asylbewerbern ermöglichen soll. Das letzte Wort hat nun das Plenum, das nach Angaben einer Parlamentssprecherin im Juni über beide Texte abstimmen soll.