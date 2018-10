Straßburg (AFP) Im Europaparlament hat der Innenausschuss den heftig umstrittenen Vorschlag der EU-Kommission zur Sammlung und Speicherung von Fluggastdaten in der EU mit knapper Mehrheit abgelehnt. Gegen die Pläne, nach dem Beispiel der USA zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität bis zu 19 Datensätze von Passagieren in der EU an zentrale Registerstellen in den Mitgliedstaaten weiterzuleiten, stimmten am Mittwoch in Brüssel 30 Abgeordnete, vor allem Linke, Grüne und Liberale. 25 Parlamentarier, vor allem Konservative, unterstützten den Vorschlag der Kommission.