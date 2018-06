Los Angeles (dpa) - Hollywood-Regisseur Michael Bay ("Transformers") will mit "Almanac" auf Zeitreise gehen. Nicht als Regisseur, sondern über seine Firma Platimum Dunes als Produzent wolle Bay mitwirken, berichtet "Variety". Dean Israelite gibt sein Regie-Debüt.

Über den Inhalt ist kaum etwas bekannt. "Almanac" wird im Found-Footage-Stil mit vermeintlich realem Filmmaterial gedreht. Dabei geht es um Zeitreisen.

Blockbuster-Regisseur Bay dreht derzeit den vierten "Transformers"-Films. Bay, der die ersten drei Teile der Roboter-Saga mit Jungstar Shia LaBeouf in die Kinos brachte, will den Film im Sommer 2014 fertig haben. In dem vierten Teil übernimmt Mark Wahlberg die Hauptrolle.