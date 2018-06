Paris (dpa) - Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz (56/"Inglourious Basterds") sitzt in der Jury für das 66. Filmfestival von Cannes.

Auch Schauspielerin Nicole Kidman (45/"Eyes Wide Shut") und Regisseur Ang Lee (58/"Brokeback Mountain") sollen über die Vergabe der Goldenen Palme mitentscheiden, wie die Veranstalter am Mittwoch in Paris mitteilten. Bereits Ende Februar hatten sie den US-Regisseur Steven Spielberg als Jury-Präsidenten des Festivals (15.-26. Mai) bekanntgegeben.

Weitere Mitglieder der Jury sind die indische Schauspielerin Vidya Balan, die japanische Filmemacherin Naomi Kawase sowie ihre britische Kollegin Lynne Ramsay. Dazu kommen der französische Schauspieler Daniel Auteuil und der rumänische Regisseur Cristian Mungiu.

Zum glamourösen Wettbewerb um die Goldene Palme sind in diesem Jahr 19 Filme geladen. Deutschland ist auf dem Festival weder im Hauptwettbewerb vertreten noch in der renommierten Nebenreihe "Un certain regard", jedoch an den Produktionen einiger Beiträge beteiligt. Darunter sind der Film "Heli" des Mexikaners Amat Escalante sowie "Michael Kohlhaas" von Arnaud des Pallières.

