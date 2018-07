Los Angeles (dpa) - Die spanische Schauspielerin Paz Vega ("Bedside Stories", "Spanglish") verstärkt die Hollywoodbesetzung für den Katastrophenfilm "Pompeii". Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, soll sie eine mysteriöse Hohepriesterin spielen.

Kiefer Sutherland mimt den Bösewicht, einen hinterhältigen römischen Senator. "Game of Thrones"-Schauspieler Kit Harington spielt einen Sklaven, der die Tochter (Emily Browning) seines Herrn vor dem Tod retten muss. "Resident Evil"-Regisseur Paul W.S. Anderson inszeniert das Historiendrama.

Die Stadt Pompeji wurde im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuv von Lava und Geröll verschüttet. Der Film soll im Frühjahr 2014 in die Kinos kommen. Vega spielte zuletzt an der Seite von Nicole Kidman in "Grace of Monaco" mit. Darin verkörpert sie die Opernsängerin Maria Callas.