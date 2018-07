Florange (Frankreich) (AFP) Aus Protest gegen das Aus für die beiden letzten Hochöfen in Ostlothringen haben rund 20 Gewerkschafter im ArcelorMittal-Stahlwerk von Florange einen Gedenkstein aufgestellt. Der Stein solle an die "nicht gehaltenen Versprechen" und den "Verrat" des sozialistischen französischen Präsidenten François Hollande erinnern, sagte einer ihrer Sprecher, Frédéric Weber, am Mittwoch.