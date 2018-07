Nanterre (AFP) Wegen der Bikini- und Oben-Ohne-Fotos von Kate Middleton sollen sich ein Verleger und eine Fotografin in Frankreich vor Gericht verantworten. Gegen den Verlagschef von Mondadori France, Ernesto Mauri, in dessen Magazin "Closer" im September die Bilder der barbusigen britischen Prinzengattin erschienen waren, wurde ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Justizkreisen erfuhr. Der Vorwurf laute auf Verletzung der Privatsphäre.