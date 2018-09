Paris (AFP) Der angeschlagene französische Autobauer PSA Peugeot Citroën könnte sein Werk in Aulnay-sous-Bois bei Paris schon in diesem Jahr schließen. Die eigentlich für 2014 geplante Schließung könnte wegen der Streiks von Arbeitern in der Fabrik vorgezogen werden, sagte PSA-Finanzdirektor Jean-Baptiste de Chatillon am Mittwoch in Paris vor Analysten. "Die Tatsache, dass eine kleine Zahl von Leuten weiterhin unsere Fabrik behindert, könnte uns dazu zwingen." Eine frühere Schließung sei "kein Problem", weil die Produktion des Citroën C3 derzeit ohnehin von Aulnay in ein anderes Werk verlegt werde.