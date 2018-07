Paris (AFP) In Frankreich nimmt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Rolle der Regierung in der Lügen-Affäre um Ex-Haushaltsminister Jérôme Cahuzac unter die Lupe. Alle Fraktionen in der Nationalversammlung stimmten am Mittwoch in Paris der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu, der "mögliche Fehlfunktionen" in der Regierung in der Affäre untersuchen soll. Die regierenden Sozialisten hatten von Anfang an klar gemacht, dass sie der Forderung der Opposition nach einem solchen Gremium nachkommen würden.